La passione per il poker e l' amore per i nipoti | Enza Romano compie 100 anni

Enza Romano ha raggiunto il traguardo dei 100 anni a Palermo, circondata dall’affetto della famiglia. La celebrazione è stata un momento di grande festa, con parenti e amici presenti per rendere omaggio a questa donna che, oltre all’amore per i nipoti, coltiva anche una passione per il poker. La giornata si è svolta tra sorrisi, ricordi e momenti di condivisione, in un’atmosfera di calore familiare.

Enza Romano ha festeggiato a Palermo il traguardo dei 100 anni. Un compleanno speciale, vissuto tra l'affetto profondo dei suoi cari e il calore di una famiglia che vede in lei un pilastro insostituibile.Nata in una famiglia unita, Enza è la primogenita di tre fratelli, Agata e Ugo, con i quali.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “16 Marzo” di Achille Lauro compie sei anni: la visione dell’amore secondo l’artista romanoAppartenente all’album “1969”, la canzone è tratta da una lettera che l’artista romano ha scritto per una ragazza proprio il 16 marzo, giorno da cui... Un profumo ispirato all’iconica caramella Rossana, che compie 100 anni: ecco un amore di ‘Caraml’Pesaro, 20 marzo 2026 – È il gusto più inconfondibile che ci sia, tutti l'abbiamo amata e ancora fa innamorare di sé tantissime persone.