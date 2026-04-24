La baguette rischia di scomparire | la Francia sta riesaminando e proponendo altre ricette al posto dell'iconico pane
Negli ultimi anni, la produzione e il consumo della baguette in Francia sono diminuiti significativamente. Le vendite di questo pane tradizionale sono in calo, con un numero crescente di consumatori, soprattutto giovani, che scelgono alternative come pane con farine antiche o biologiche. La questione ha portato le autorità a riconsiderare le ricette tradizionali e a proporre nuove versioni per preservare l’iconico pane francese.
La baguette ha visto negli ultimi anni un calo drastico negli acquisti: sempre più persone, tra le nuove generazioni soprattutto, optano per altre tipologie di pane, ad esempio con farine antiche o grani biologici, mettendo in questo modo a rischio il futuro dell'iconico pane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Pane tipo baguette,cinque minuti di lavoro e il pane è fatto.
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