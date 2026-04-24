La baguette rischia di scomparire | la Francia sta riesaminando e proponendo altre ricette al posto dell'iconico pane

Negli ultimi anni, la produzione e il consumo della baguette in Francia sono diminuiti significativamente. Le vendite di questo pane tradizionale sono in calo, con un numero crescente di consumatori, soprattutto giovani, che scelgono alternative come pane con farine antiche o biologiche. La questione ha portato le autorità a riconsiderare le ricette tradizionali e a proporre nuove versioni per preservare l’iconico pane francese.