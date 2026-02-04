La casa di Marilyn Monroe rischia di scomparire | i proprietari vogliono abbatterla e fanno causa al comune di Los Angeles

La casa di Marilyn Monroe rischia di scomparire. I proprietari hanno deciso di farla demolire e hanno fatto causa al comune di Los Angeles. La villetta, che fu l’unico tetto dell’attrice, potrebbe presto sparire, proprio mentre si avvicina il centenario della sua nascita e la città si prepara a ricordarla. La situazione è tesa e nessuno sa ancora cosa succederà.

Nell'anno del centenario della sua nascita, mentre tutta Los Angels si prepara per festeggiarla, Marilyn Monroe, rischia di non avere più la sua storica casa, l'unico tetto tra l'altro che la proprietaria ha acquistato nella sua vita. I proprietari della villetta di Brentwood, dove la diva fu trovata morta nel 1962, hanno intentato una causa contro il comune e la sindaca Karen Bass, accusandoli di aver violato i propri diritti costituzionali bloccando la demolizione dell'immobile. Il vincolo storico sulla villetta di Marilyn Monroe. Sull'ex abitazione di Marylin vige lo status di monumento storico-culturale, assegnato nel 2024.

