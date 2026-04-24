L'azienda Airpack rischia di chiudere a causa delle difficoltà finanziarie, con la necessità di trovare soluzioni rapide per tutelare i posti di lavoro e superare la crisi. La gestione sta valutando interventi urgenti, ma il percorso richiede tempo. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti e le istituzioni locali, che seguono attentamente gli sviluppi. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, mentre le parti coinvolte cercano di trovare una via d'uscita.

Strumenti per tutelare i lavoratori e tempo per affrontare la crisi Airpack: sono gli elementi emersi dall’audizione in IV Commissione attività produttive della Regione, promossa dalle consigliere Roberta Vallacchi (Pd) e Paola Pizzighini (M5s) per scongiurare i 41 licenziamenti dell’azienda di imballaggi che a Ossago ha annunciato la chiusura. Al Tavolo i rappresentanti sindacali Stefano Priori (Femca Cisl) e Morwenna Di Benedetto (Filctem Cgil), istituzioni e azienda. Roberta Vallacchi ha ribadito la necessità di rallentare: "Servono tempo e disponibilità dell’azienda – ha sottolineato – Regione, sindacati e istituzioni stanno lavorando per evitare la chiusura e chiediamo che la multinazionale dimostri responsabilità sociale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Airpack a rischio di chiusura: "Il salvataggio richiede tempo"

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