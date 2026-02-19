Il licenziamento collettivo Airpack Alt alla chiusura e cassintegrazione gli obiettivi dello stato d’agitazione

Il licenziamento collettivo annunciato da Airpack ha scatenato una forte protesta tra i 41 lavoratori. La decisione dell’azienda di ridurre il personale e avviare la cassaintegrazione ha acceso il dibattito locale. I dipendenti temono la fine della produzione e la perdita di posti di lavoro, chiedendo risposte chiare alle istituzioni. Il sindacato ha già annunciato un’assemblea per organizzare le prossime mosse. La situazione si fa complessa e richiede interventi immediati per evitare il peggio. La questione resta aperta.

La battaglia per il futuro dei 41 dipendenti della Airpack, che produce imballaggi flessibili in materie plastiche, entra nel vivo. Dopo l'annuncio shock della chiusura del sito di via Roma ad Ossago da parte della multinazionale belga Abriso-Jiffy, il calendario delle mobilitazioni è fissato: lunedì sarà la giornata della verità. Alle 14 infatti si terrà l'assemblea generale con tutti i lavoratori in azienda, momento cruciale per compattare il fronte sindacale e definire i dettagli dello stato di agitazione. Dalle 15.30 è previsto il primo confronto diretto tra sindacati e vertici aziendali. La posizione dei sindacati mira a guadagnare tempo: la procedura standard di licenziamento collettivo, che prevede una finestra di soli 75 giorni, è considerata del tutto insufficiente data la gravità della situazione.