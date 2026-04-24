Quest'anno si celebra il settantesimo anniversario del XX Congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, un evento che segnò un punto di svolta nella storia politica del paese. Durante quella riunione, vennero aperti dibattiti che portarono alla condanna di alcune pratiche del passato, e si discusse anche di un rinnovamento nel leadership. La discussione tra i leader politici riguardò anche i cambiamenti nella narrazione ufficiale sulla figura di un ex leader, che furono poi attuati nel tempo.

Ricorre quest'anno il settantesimo anniversario del XX Congresso del Partito comunista dell'Unione Sovietica, in cui il segretario del partito, Nikita Krusciov, nel rapporto ufficiale che presentò, e poi in un rapporto segreto' (pronunciato alla presenza dei soli delegati al congresso) demolì il mito di Stalin, sul quale i partiti comunisti occidentali avevano largamente edificato le loro fortune. Il XX Congresso del PCUS è un avvenimento da ricordare, perché mise a nudo il cumulo di tragedie, di misfatti e di menzogne, che i partiti comunisti avevano sempre negato, presentando l'Unione Sovietica di Stalin come un mondo nuovo, caratterizzato da un livello d iciviltà superiore a quello del mondo democratico-liberale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Krusciov demolì il mito di Stalin. Togliatti non sapeva come dirlo al Pci

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