Tranvia Togliatti la fine dei lavori al 30 giugno non è un miraggio | Lavorano 70 operai al giorno

I lavori per la tranvia Togliatti sono ripresi a pieno ritmo dopo un inizio nel marzo dell’anno precedente. Attualmente, circa settanta operai sono impegnati ogni giorno sul cantiere e la data del 30 giugno come termine previsto sembra ancora raggiungibile. Nei mesi passati, alcune persone avevano messo in dubbio la possibilità di rispettare le scadenze stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori erano iniziati a marzo dello scorso anno, tanto che qualcuno credeva che rispettare le scadenze del Pnrr sarebbe stato impossibile. I lavori per la realizzazione della nuova tranvia Togliatti procedono spediti e c’è ottimismo sulla possibilità di realizzare i 5,6 chilometri di binari.🔗 Leggi su Romatoday.it Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviatiA partire dal 9 aprile sarà modificata la circolazione nell'area interessata ai lavori. Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugnoIn estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi.