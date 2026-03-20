Il vandeano che demolì la prima Repubblica

Un uomo del Vandeano, noto per aver contribuito a smantellare la Prima Repubblica, è al centro di questa vicenda. La sua figura, già nota nella storia politica, si intreccia con eventi che hanno segnato un passaggio importante nel panorama nazionale. La sua presenza e le sue azioni hanno lasciato un segno tangibile, rendendo questa storia di interesse pubblico.

Addio a Bossi Il rapporto con Berlusconi, la caduta nel 2012 dopo gli scandali. Il gelo con Salvini Addio a Bossi Il rapporto con Berlusconi, la caduta nel 2012 dopo gli scandali. Il gelo con Salvini Umberto Bossi, gatto dalle nove vite, già ben prima di oltrepassare il traguardo degli ottanta anni era stato dato erroneamente per morto diverse volte. Ma nessuno gli toglierà il titolo – positivo o negativo, decidete voi – di demolitore della Prima Repubblica. Per capirci, senza di lui non ci sarebbero stati un Antonio Di Pietro, un Silvio Berlusconi, un Beppe Grillo e neanche una Giorgia Meloni. Per come l’ho conosciuto e – mi riesce strano ammetterlo – gli ho voluto bene, sono sicuro che di questa sequenza di nomi non si compiacerebbe affatto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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