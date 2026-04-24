Teun Koopmeiners potrebbe lasciare la Juventus in un momento di difficoltà per il club. Il centrocampista olandese, arrivato con aspettative elevate, non ha ancora dimostrato di essere all’altezza delle richieste del club. La situazione attuale si inserisce in un periodo complicato per la squadra, che sta considerando diverse opzioni per il futuro. La società sembra pronta a negoziare un possibile sconto in caso di cessione.

di Alessio Lento Teun Koopmeiners potrebbe essere pronto a lasciare la Juventus. Continua il periodo difficile a Torino, il centrocampista olandese non è riuscito a soddisfare le aspettative che si erano riposte su di lui al momento del suo arrivo. La sua avventura bianconera sembra quindi essere destinata a concludersi presto, con il mercato estivo che potrebbe segnare la fine della sua esperienza in Serie A. Koopmeiners, altra stagione negativa alla Juve. Arrivato con grandi speranze dall’ Atalanta per 60 milioni di euro circa, Koopmeiners ha faticato a integrarsi nel sistema di gioco della Juventus, trovando spesso difficoltà a esprimere il suo potenziale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners si veste da diavolo, la Juve pronta al maxi sconto

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