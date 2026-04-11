Il centrocampista francese, attualmente alla Juventus, potrebbe lasciare il club se non si qualifica alla Champions League. Secondo fonti vicine alla squadra, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo europeo, la società potrebbe decidere di cederlo a una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La possibilità di una sua partenza si lega alla volontà di riorganizzare la rosa in vista delle competizioni internazionali.

di Angelo Ciarletta Thuram Juve, il centrocampista transalpino è il possibile sacrificato in caso di mancata Champions bianconera. Ecco a quali cifre può lasciare Torino. La Juve entra nella fase cruciale del campionato con un finale di stagione estremamente caldo. A sette giornate dal termine, le sfide contro Atalanta, Bologna e Milan rappresentano test senza appello per il gruppo bianconero. In palio non c’è solo il prestigio, ma l’accesso vitale alle competizioni europee.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Per Luciano Spalletti l’obiettivo del quarto posto è un autentico spartiacque sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, il francese è il possibile sacrificato in caso di mancata Champions. Può partire a queste cifre

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