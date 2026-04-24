Koopmeiners Galatasaray il club turco vuole tornare alla carica in estate E intanto spunta un’altra pista per il futuro del centrocampista della Juve

Il Galatasaray ha manifestato nuovamente interesse per il centrocampista della Juventus, con l’obiettivo di portarlo in Turchia durante la prossima sessione di mercato. Nel frattempo, si fa avanti anche un’altra possibilità per il futuro del calciatore, che al momento milita in Italia. La società turca sembra decisa a rilanciare l’offerta, mentre si valutano anche altre opzioni per il suo eventuale trasferimento.

di Angelo Ciarletta Koopmeiners Galatasaray, il club turco vuole tornare alla carica per l’olandese. E intanto spunta un’altra pista per il futuro del bianconero. La Juve ha ufficialmente aperto il cantiere per la mediana della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è già al lavoro per individuare i profili necessari a potenziare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti. CONTINASSA JUVE LIVE In questo scenario di profondo rinnovamento, appare sempre più probabile l’addio di Teun Koopmeiners. Nonostante il rifiuto categorico opposto durante la sessione invernale, il Galatasaray non ha smesso di corteggiare il calciatore e sembra intenzionato a tornare alla carica in estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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