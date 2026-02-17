Gol Koopmeiners | doppietta dell’olandese Galatasaray Juve 1-2 | il centrocampista bianconero ribalta il risultato

Koopmeiners segna due gol e cambia il risultato della partita tra Galatasaray e Juventus, perché il centrocampista olandese ha colpito con un forte tiro di sinistro. Durante il match, l’ex Atalanta ha dimostrato grande determinazione e precisione, portando i bianconeri in vantaggio dopo essere entrato in campo nel secondo tempo. La sua doppietta ha fatto scoppiare di gioia i tifosi della Juventus, che vedevano la squadra sotto di un gol prima delle sue segnature.

Gol Koopmeiners, l’olandese è scatenato in questo Galatasaray Juve. La sassata di mancino permette ai bianconeri di ribaltare il risultato. La Juventus mette il turbo nella ripresa e trova la via della rete grazie a una manovra corale di altissimo livello. I bianconeri si portano in vantaggio ancora con Koopmeiners, firmando una doppietta d’autore che gela l’Ali Sami Yen. L’azione del raddoppio è un saggio di tecnica e intesa: grande giocata e triangolo tra McKennie-Koopmeiners, che ha letteralmente mandato al bar la difesa turca. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Dopo lo scambio stretto con lo statunitense, l’olandese è rimasto freddo davanti alla porta: poi l’ex Atalanta mette il pallone sotto la traversa con una conclusione potente e precisa che non ha lasciato scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Koopmeiners: doppietta dell’olandese, Galatasaray Juve 1-2: il centrocampista bianconero ribalta il risultato Koopmeiners Galatasaray, arriva la smentita sull’interesse turco a gennaio: le ultime sulla situazione dell’olandese in casa JuveRecenti notizie indicano che il trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray a gennaio non è in programma, secondo quanto affermato da Schira. Koopmeiners Galatasaray: l’olandese risponde così ai sondaggi arrivati in questi giorni dalla Turchia. La decisione del bianconeroIn questi giorni si sono susseguite voci di un possibile trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Loro tirano e segnano, noi... Delusione e rabbia Juve, da Koop a Kalulu e Thuram. Finalmente Koopmeiners! Show dell'olandese a Istanbul, doppietta e Juve avanti 2-1È la notte di Teun Koopmeiners. È il centrocampista olandese il grande protagonista, quello che non ti aspetti, del primo tempo di Galatasaray-Juventus.. tuttomercatoweb.com Juventus-Lazio, bufera su Guida: annulla il gol a Koopmeiners ma si perde il rigore su Cabal, Marelli chiarisceSuccede di tutto nel primo tempo del big match tra Juventus e Lazio. Koopmeiners e Cabal beffati: dito puntato contro l'arbitro Guida, Marelli fa chiarezza. sport.virgilio.it Juventus'un Koopmeiners ile buldugu gol. x.com Contro la Lazio #Koopmeiners è stato autore di una prestazione molto buona (una delle rarissime in bianconero) trovando anche un gol poi annullato per fuorigioco Segnali di ripresa oppure solo un fuoco di paglia facebook