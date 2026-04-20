Opa su Ferretti Kkcg Maritime presenta la lista per il nuovo cda | in campo anche il miliardario ceco Karel Komárek
In vista dell’assemblea degli azionisti prevista per il 14 maggio, Kkcg Maritime ha consegnato ufficialmente la propria lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Ferretti Group. Tra i nomi indicati figura anche quello del miliardario ceco Karel Komárek, che potrebbe entrare nel nuovo organo direttivo dell’azienda. La presentazione delle liste avviene in un momento di attesa per l’offerta pubblica di acquisto in corso.
In vista dell’assemblea generale degli azionisti fissata per il prossimo 14 maggio, Kkcg Maritime ha presentato formalmente la propria lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Ferretti Group. Questa mossa segue strategicamente la recente offerta pubblica di acquisto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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