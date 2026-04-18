Kings League cuore Stallions | TRM ko agli shootout

Nella partita di ieri tra gli Stallions e i TRM, disputata a Milano, si è assistito a un incontro molto combattuto. La squadra degli Stallions, guidata da Blur e TheRealMarzaa, ha affrontato i gialloneri fino alla fase degli shootout, dove è riuscita a prevalere. La sfida si è conclusa con la vittoria degli Stallions ai rigori, dopo un tempo regolare molto equilibrato.

Milano, 18 aprile 2026 – Partita al cardiopalma tra gli Stallions ed i TRM. I ragazzi di Blur e di TheRealMarzaa hanno combattuto sul terreno di gioco fino agli Shootout quando gli Stallions hanno avuto la meglio contro i gialloneri. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5.Al 2', Colombo porta avanti gli Stallions. Al 6', i TRM decidono di utilizzare la secret card a disposizione per la sfida: il fato vuole Star Player (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Vono.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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