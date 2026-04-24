A Meldola, nel Forlivese, si terrà una mostra di tre giorni dedicata ai kimono giapponesi. L’esposizione presenta diversi capi tradizionali provenienti dal Giappone, evidenziando dettagli di tessitura, colori e stili. L’evento mira a far conoscere aspetti della cultura giapponese attraverso l’abbigliamento tradizionale, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento su arte, tradizioni e identità di quel Paese.

A Meldola, nel Forlivese, si va alla scoperta della cultura giapponese tra arte, tradizioni e identità. In programma infatti per le giornate di oggi, domani e domenica, alla galleria Luigi Michelacci in via Cavour 60 M, la mostra ‘ Kimono ’, un percorso espositivo dedicato a uno degli abiti più rappresentativi della cultura giapponese. Le decorazioni raccontano storie, rappresentano paesaggi e animali, evocano simbolismi, trasformando ogni capo in un’autentica espressione artistica e personale. La raffinatezza della manifattura tessile, che può includere ricami a mano o stampe elaborate, esalta ulteriormente il valore estetico e culturale di questo indumento considerato in Giappone un elemento fondamentale dell’identità e della tradizione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Kimono’ giapponesi. Tre giorni di mostra

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