Alla scoperta della cultura giapponese tra arte tradizione e identità | kimono in mostra

Una mostra dedicata ai kimono offre l'opportunità di esplorare la cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più riconoscibili. L'esposizione mette in evidenza pezzi che rappresentano tradizioni e aspetti dell'identità nazionale, combinando elementi artistici e storici. L'evento si svolge in un contesto museale e permette ai visitatori di osservare da vicino dettagli e tecniche di realizzazione di questi capi tradizionali.