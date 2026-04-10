Alla scoperta della cultura giapponese tra arte tradizione e identità | kimono in mostra
Una mostra dedicata ai kimono offre l'opportunità di esplorare la cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più riconoscibili. L'esposizione mette in evidenza pezzi che rappresentano tradizioni e aspetti dell'identità nazionale, combinando elementi artistici e storici. L'evento si svolge in un contesto museale e permette ai visitatori di osservare da vicino dettagli e tecniche di realizzazione di questi capi tradizionali.
Un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più iconici, tra arte, tradizione e identità. Dall'11 al 26 aprile la Galleria Luigi Michelacci di Meldola, già Chiesina dell’ospedale del SS. Crocifisso, ospiterà la mostra “Kimono”, un percorso espositivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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