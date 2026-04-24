Kimmel sfida Trump | attacco feroce tra Epstein e salute del leader

Durante una cena di corrispondenti, il conduttore televisivo ha fatto un attacco diretto all'ex presidente, citando documenti relativi a Epstein e mettendo in discussione la salute dell'ex leader. La discussione si è focalizzata su dettagli emersi dai file e ha coinvolto anche riferimenti alle condizioni di salute dell'ex presidente. La conversazione ha acceso un acceso scambio tra i presenti, con commenti che hanno attirato l'attenzione dei media.

? Cosa sapere Jimmy Kimmel attacca Donald Trump citando i file Epstein durante la cena dei corrispondenti.. L'attacco satirico sfida il protocollo della Casa Bianca in vista del ritorno di Trump.. Jimmy Kimmel ha lanciato un attacco satirico diretto contro Donald Trump durante una versione alternativa della cena dei corrispondenti bianchi, reagendo al mancato accoglimento di una sua proposta per condurre l’evento ufficiale. La serata, che vede la partecipazione prevista del presidente dopo un decennio di assenze da questo appuntamento, sarà presieduta dal mentalista Oz Pearlman. Tuttavia, il comico ha deciso di prendere l’iniziativa imitando lo stile di Kid Rock, presentandosi in smoking per replicare quel roast che avrebbe voluto tenere se fosse stato lui l’ospite ufficiale alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kimmel sfida Trump: attacco feroce tra Epstein e salute del leader Notizie correlate Iran colpito e decapitato: già uccisi 48 leader, tra loro anche il feroce ex presidente AhmadinejadDieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le... Meloni sotto attacco: l’insulto feroce del megafono del CremlinoLe pesanti offese rivolte alla Presidente del Consiglio Meloni da parte di un esponente dei media russi hanno riacceso i riflettori sulla figura di...