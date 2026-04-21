La Presidente del Consiglio è stata oggetto di insulti da parte di un noto esponente dei media russi, considerato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come uno dei principali diffusori di propaganda del Cremlino. Le dichiarazioni offensive hanno attirato l’attenzione sull’attività di questa figura, nota per il suo ruolo nel promuovere messaggi vicini alla linea ufficiale di Mosca. L’episodio ha riacceso il dibattito sulle influenze esterne nel panorama politico locale.

Le pesanti offese rivolte alla Presidente del Consiglio Meloni da parte di un esponente dei media russi hanno riacceso i riflettori sulla figura di Solovyov, considerato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come il principale promotore della propaganda del Cremlino. Il conduttore televisivo ha attaccato duramente la leader italiana, definendola una fascista e una traditrice verso i propri elettori e verso Trump, arrivando persino a usare termini dispregiativi riferiti alla sua sfera privata e alla sua dignità di donna. L’offensiva verbale e il profilo del megafono moscovita. Il clima si è inasprito dopo che il volto più noto dei media filogovernativi di Mosca ha scagliato attacchi personali contro la guida del governo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni sotto attacco: l’insulto feroce del megafono del Cremlino

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