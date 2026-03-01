Iran colpito e decapitato | già uccisi 48 leader tra loro anche il feroce ex presidente Ahmadinejad

In Iran, dieci attacchi sono stati registrati in un solo giorno a Teheran, portando il totale a 48 leader uccisi in diverse operazioni. Tra le vittime ci sono anche il ex presidente Ahmadinejad e altri ufficiali di alto livello. Le ultime settimane hanno visto una serie di attacchi consecutivi che colpiscono la capitale e altre zone del paese.

Dieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le teste pensanti dei vertici militari, ma anche l’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ucciso nei raid degli Stati Uniti e di Israele, insieme a tre guardie del corpo. “Nell’operazione congiunta Usa-Israele contro l’Iran sono stati “uccisi 48 leader in un colpo solo”, affermato il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a conoscenza di quanti obiettivi manchino ancora. Al momento, la reazione iraniana è improduttiva, e del resto, data la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, strage di regime. Sono 12 mila i morti nelle proteste

