Il Bayern Monaco ha comunicato la sua decisione definitiva riguardo al futuro del difensore centrale coreano, dopo aver valutato le sue prestazioni e le esigenze della squadra. La scelta riguarda il proseguimento del rapporto contrattuale e le eventuali formule di trasferimento o rinnovo. La notizia si aggiunge alle ultime novità sul calciomercato, offrendo un quadro chiaro sulla posizione del club tedesco nei confronti del giocatore.

di Angelo Ciarletta Kim Juventus, il Bayern Monaco ha preso una decisione definitiva sul difensore centrale. Le ultimissime novità sul futuro del coreano. La Juve pianifica la prossima stagione con l’obiettivo di trovare nuovi pilastri. Secondo quanto analizzato da Tuttosport, sia i bianconeri che il Milan sono accomunati dalle medesime richieste: un nuovo totem difensivo. MERCATO JUVE LIVE Entrambi avrebbero fatto carte false per assicurarsi le prestazioni di Kim Min-jae. Tuttavia, il Bayern Monaco non sembra intenzionato a privarsi del coreano. Di conseguenza, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri dovranno virare su altri obiettivi. Puntellare la retroguardia resta la priorità assoluta per la società bianconera, che cerca elementi già pronti per palcoscenici internazionali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juventus, il Bayern Monaco ha preso una decisione sul difensore coreano. Le ultimissime sul suo futuro

Notizie correlate

Schlager Juve, l’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro: le ultimissime sul centrocampista austriacoDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.

Bremer convocato dal Brasile? Ancelotti ha preso una decisione sul difensore della Juventus. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bremer è stato pre-convocato da Ancelotti per le sfide del Brasile di marzo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato; Calciomercato Juventus, Kim in pole se parte Bremer: l'intreccio col Bayern Monaco; Perché la Juventus vuole Kim e quali condizioni potrebbe arrivare in bianconero: lo scenario; Non solo la Juventus, forte interesse dalla Turchia per Kim Min-Jae del Bayern Monaco.

Pagina 4 | Nuovo centrale Juve? Spalletti folgorato, doveva fermarlo. E a Giuntoli lo dissi ioL'intervista esclusiva a Maddaloni, collaboratore di Lippi ai tempi della nazionale cinese: Quella cessione fu un colpaccio, ma ci fu anche un grande errore... ... tuttosport.com

Nuovo centrale Juve? Spalletti folgorato, doveva fermarlo. E a Giuntoli lo dissi ioL'intervista esclusiva a Maddaloni, collaboratore di Lippi ai tempi della nazionale cinese: Quella cessione fu un colpaccio, ma ci fu anche un grande errore... ... tuttosport.com

Massimiliano Maddaloni, collaboratore della Cina di Marcello Lippi, questa mattina a Tuttosport ha parlato dell’accostamento di Kim l’ex difensore del Napoli, oggi al Bayern Monaco, alla Juventus Secondo voi sarebbe un buon rinforzo per Madama - facebook.com facebook

Fabio #Capello non ha dubbi sul mercato della #Juventus: "Si sentono tanti nomi, io andrei sul sicuro: #Kim del Bayern in aggiunta a Bremer e Bernardo Silva, in scadenza col Manchester City. Il portoghese è sempre al posto giusto e a 31 anni può spostare x.com