Bremer convocato dal Brasile? Ancelotti ha preso una decisione sul difensore della Juventus Le ultimissime

Ancelotti ha deciso di convocare Bremer per le partite del Brasile di marzo. Il difensore della Juventus era stato pre-convocato e ora la selezione ufficiale è stata annunciata. La notizia arriva direttamente dall’ultima comunicazione ufficiale e riguarda quindi il coinvolgimento di Bremer con la nazionale brasiliana. La convocazione sarà valida per le prossime partite del mese.

Bremer è stato pre-convocato da Ancelotti per le sfide del Brasile di marzo. Il tecnico della Juve è pronto a vestire nuovamente la maglia verdeoro. Il percorso di crescita costante di Gleison Bremer trova finalmente il giusto riconoscimento anche oltreoceano. La notizia era nell'aria, ma, come riferito da Albanese, ora assume i contorni dell'ufficialità: Gleison Bremer è stato pre-convocato dal Brasile per la pausa di marzo, segnando un momento di svolta fondamentale per la sua carriera internazionale. Dopo un periodo di assenza dai radar della Seleção, il centrale della Juventus torna a vestire la maglia verdeoro, pronto a dimostrare di essere uno dei difensori più completi del panorama mondiale.