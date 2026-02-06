La Juventus ha fatto sapere che Schlager non rinnoverà con il Lipsia e lascerà il club a parametro zero questa estate. Il centrocampista austriaco ha deciso di cambiare aria e sta valutando le sue opzioni, senza ancora aver scelto la nuova squadra. La decisione è definitiva e il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane.

Schlager Juve, il centrocampista austriaco non rinnoverà con il Lipsia e in estate sceglierà la sua nuova squadra a parametro zero. Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che arriva direttamente dalla Bundesliga e che scuote i piani delle grandi d’Europa, Italia compresa. Il protagonista è Xaver Schlager, motore del centrocampo del Lipsia, il cui futuro è diventato ufficialmente un rebus di mercato. La notizia del suo addio a parametro zero ha immediatamente attivato i radar alla Continassa, alimentando con forza l’ipotesi di un suo arrivo in bianconero. Dopo quattro stagioni vissute con i tedeschi, il rapporto tra il mediano austriaco e il club della Red Bull è arrivato ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schlager Juve, l’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro: le ultimissime sul centrocampista austriaco

Approfondimenti su Schlager Juve

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MERCATO JuveColpo Chiuso! Decide Spalletti! Juve Scatenata

Ultime notizie su Schlager Juve

Argomenti discussi: Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche; Chi è Xaver Schlager, il centrocampista che piace alla Juventus per l'estate: carriera, ruolo e caratteristiche; Calciomercato Juve: tutte le piste per il centrocampo, da Schlager a Tonali; Chi è Xavier Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus.

Schlager lascia il Lipsia, ufficiale: è un obiettivo della Juventus per giugno, la situazioneXaver Schlager si separa dal Lipsia al termine della stagione: il centrocampista è in scadenza e non rinnoverà: c'è anche la Juventus sul giocatore. msn.com

Juve, Schlager obiettivo per giugno a parametro zero: le ultimeJuve, l'obiettivo per rinforzare il centrocampo a giugno è Schlager, centrocampista in scadenza con il Lipsia. europacalcio.it

UFFICIALE - Xaver #Schlager lascerà il #Lipsia in estate a parametro zero. La #Juventus resta una pista più che concreta per il centrocampista. x.com

#Juventus: occhi puntati sui parametri zero per il mercato estivo - Bernardo Silva - Marcos Senesi - Oscar Mingueza - Xaver Schlager - Franck Kessié JEBRA TV facebook