Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - In uno scenario internazionale sempre più complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche con conflitti ibridi e shock energetici, Key4Biz promuove la nuova edizione di Telecommunications of the Future per accendere i riflettori della politica e dei media sul ruolo cruciale delle TLC e delle Telco, oggi più che mai centrali per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia tecnologica dell'Italia e dell'Europa. L'evento si terrà il prossimo 13 maggio presso Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma. Alla Conferenza parteciperanno, fra gli altri, Alessio Butti,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Key4Biz promuove Telecommunications of the Future, appuntamento il 13 maggio a Roma

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