Adecco lancia Future in Talent | nella sede di Chieti l' appuntamento dedicato al comparto aerospaziale
Adecco ha avviato il programma Future in Talent, dedicato al settore aerospaziale, presso la sede di Chieti. Si tratta di un'iniziativa di reclutamento che coinvolge candidati, aziende e recruiter, focalizzata su trenta settori economici in Italia. L'evento rappresenta un momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento professionale nel comparto aerospaziale.
Adecco lancia Future in Talent, uno dei più ampi programmi di recruiting mirato in Italiai per connettere candidati, recruiter e aziende leader in 30 settori chiave dell'economia nazionale.Mercoledì 22 aprile in 13 filiali Adecco, fra cui quella di Chieti, si terrà in simultanea l'appuntamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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