Adecco lancia Future in Talent | nella sede di Chieti l' appuntamento dedicato al comparto aerospaziale

Adecco ha avviato il programma Future in Talent, dedicato al settore aerospaziale, presso la sede di Chieti. Si tratta di un'iniziativa di reclutamento che coinvolge candidati, aziende e recruiter, focalizzata su trenta settori economici in Italia. L'evento rappresenta un momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento professionale nel comparto aerospaziale.