Haircare e ospitalità | all' Aethos Hotel Milano prende vita Kérastase Society
Dal 24 al 26 aprile 2026, l’Aethos Hotel di Milano ospiterà l’evento Kérastase Society, un appuntamento dedicato alla cura dei capelli. L’evento si svolgerà presso l’hotel situato in Piazza Ventiquattro Maggio, coinvolgendo professionisti del settore e appassionati di bellezza in un’esperienza immersiva. La manifestazione rappresenta una combinazione tra il mondo dell’hospitality e quello dell’hairstyling, offrendo una panoramica delle novità e delle tecniche più recenti.
Dal 24 al 26 aprile 2026, Kérastase apre le porte di Aethos Hotel Milano, Piazza Ventiquattro Maggio 8 - Milano con l’imperdibile evento Kérastase Society: un nuovo concept immersivo che trasforma un hotel prestigioso in una destinazione di bellezza, con l'assoluta intenzione di non andare a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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