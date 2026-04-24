Kebab buono peccato per il personale Servizio rigoroso quasi militare | le recensioni ironiche alla nuova sede del partito di Vannacci a Firenze

A Firenze, un noto chiosco di lampredotto nel quartiere di Rifredi si trova ora a fare i conti con la concorrenza di una nuova sede dedicata a un partito locale, che ha attirato l’attenzione anche per le recensioni ironiche sui social. Tra commenti che lodano la qualità del cibo e altri che criticano il servizio, le opinioni si sono concentrate sulla differenza tra il gusto e l’esperienza offerta dal nuovo locale e quello storico di piazza Tanucci.

Pare che lo storico chiosco di lampredotto in piazza Tanucci, da decenni protagonista delle pause pranzo di molti lavoratori del quartiere fiorentino di Rifredi, abbia un nuovo concorrente. Almeno secondo quanto risulta dai commenti degli utenti di Google Maps. La qualità del prodotto offerto da questo nuovo locale di cucina mediorientale non sembra molto alta. La media delle recensioni è appena di 3,2 stelle. Per Daria, “il kebab è strabuono, peccato per il personale”, mentre Carlo sottolinea che il “proprietario è molto antipatico, la carne secca e il pane gommoso”. Ma non mancano anche i commenti positivi: “Ambiente accogliente e un bel clima di interculturalità ”; “Servizio rapido e rigoroso, quasi militare ”; “ Gay-friendly, inclusivo, multiculturale”; “Kebab molto buono, si sente l’esperienza passata, quasi nostalgica”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Kebab buono, peccato per il personale”, “Servizio rigoroso, quasi militare”: le recensioni ironiche alla nuova sede del partito di Vannacci a Firenze Notizie correlate Firenze, i blindati alla sede del partito di Vannacci: contestata l’inaugurazione, striscioni e presidioFirenze, 28 marzo 2026 – Blindati della polizia a protezione della sede fiorentina di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto... Futuro Nazionale, apre a Roma la sede del partito di Vannacci: le immagini in anteprima(Adnkronos) – Apre a Roma la sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ambiente gay friendly: recensioni sfottò, su Google Maps la sede di Vannacci diventa un kebabbaro; Vannacci, beccati la vera lotta di classe fiorentina: la sede di Futuro Nazionale diventa un kebabbaro nelle recensioni. Kimi: Giro buono, peccato per un colpo di vento nel finalePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it