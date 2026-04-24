? Cosa sapere Kathleen Turner partecipa il 21 aprile alla presentazione del film Animal Farm.. L'attrice di 71 anni presta la voce al personaggio dell'asino Benjamin.. Il 21 aprile, durante la presentazione del film d’animazione Animal Farm, Kathleen Turner ha mostrato una presenza scenica magnetica nonostante le difficoltà fisiche, confermando il suo legame con il mondo del cinema. L’attrice, che ha compiuto 71 anni, è stata protagonista di un momento di visibilità molto atteso dai media, apparendo sul tappeto rosso per sostenere il nuovo progetto in cui presta la voce al personaggio dell’asino Benjamin. L’evento ha la partecipazione di un cast di alto profilo, tra cui Seth Rogen, Woody Harrelson e Glenn Close.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kathleen Turner torna sul red carpet: l’eleganza di un’icona

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