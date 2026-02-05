Motori il baby talento di Cesenatico ad appena 16 anni fa il salto dai kart alle auto ' vere'

A soli 16 anni, Gino Rocchio lascia i kart e si prepara a affrontare le auto vere. Il talento di Cesenatico ha appena annunciato che correrà nel Campionato Italiano Ligier GT4, alla guida di una Ligier JS2 R. Un passo importante per il giovane, che già vanta diversi titoli nei kart, e ora si mette in gioco nel mondo delle auto da corsa.

È ufficiale: Gino Rocchio, talento romagnolo già vincitore di vari titoli nei kart, correrà quest’anno nel Campionato Italiano Ligier GT4 al volante della Ligier JS2 R. A soli 16 anni il pilota di Cesenatico passa a una Gt da corsa spinta da un motore Ford da 3.700 cm³ e 400 cavalli, pronta a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Gino Rocchio Motori, la svolta del talento 16enne di Cesenatico: dalle vittorie coi kart alle 'auto vere' Gino Rocchio, giovane talento di Cesenatico, passa dai successi nei kart alle competizioni con auto vere. Pusher di crack ad appena 16 anni, arrestato in via Emilia Est Un giovane di soli sedici anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Modena in via Emilia Est. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Gino Rocchio Quando il talento diventa titolo: Gabry Driver e Claudio Gullo, orgoglio calabreseIl nostro viaggio nel motorsport prosegue con altri tue fuoriclasse made in Calabria, simboli di eccellenza sportiva ... corrieredellacalabria.it Matteo Angius, il baby pilota di Terralba pronto a conquistare la SpagnaTerralba Nei circuiti motoristici ha già un soprannome: Matteo Angius è la «piccola volpe sarda» delle due ruote. A 9 anni, con due titoli di vice campione italiano in tasca, è già pronto a superare i ... msn.com Scaldate i motori, preparate le scarpe da ballo e i vostri abiti più belli! Torniamo in pista con Dance Expo!!! Save the dates 23 Maggio 2026 - Adulti 24 Maggio 2026 - Baby, Bambini e Ragazzi #DanceExpo2026 #DE2026 . . . #ComunediFerrara #F facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.