Il Tennis Giotto inizia la sua stagione ufficiale con la prima fase del campionato di serie C maschile, dopo aver atteso l’impegno in A2 da ottobre. La squadra aretina farà il suo debutto domani, affrontando il primo turno contro il Tc Castiglionese in un derby che apre la nuova annata competitiva. La partita si svolgerà sui campi del club ospitante.

AREZZO Il Tennis Giotto debutta nella serie C maschile. Il primo turno è fissato per domani quando, a partire dalle 10 la squadra aretina romperà il ghiaccio nel massimo campionato regionale in un derby sui campi del Tc Castiglionese che prevederà un’intensa giornata di match con quattro singoli e due doppi. In attesa dell’impegno in A2 previsto dal mese di ottobre, la serie C rappresenta il campionato di più alto livello che sarà disputato dal Tennis Giotto nella prima fase di stagione e rappresenterà un bel banco di prova per molti giovani cresciuti nel settore giovanile. La formazione, guidata da Giovanni Ciacci come capitano e da Fabio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - TENNIS: In attesa dell’impegno in A2 dal mese di ottobre ecco il campionato nella prima fase della stagione. Il Giotto debutta nella serie C: subito derby sui campi del Tc Castiglionese

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Un omaggio a un artista che ha vissuto secoli di oblio, capace di rivoluzionare la pittura nel Medioevo, maestro, secondo Federico Zeri, del grande Giotto. La sua storia e il suo capolavoro: il Giudizio Universale nella Basilica di Santa Cecilia, a #Roma. Link ne x.com