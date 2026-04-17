A Parigi si è tenuta una conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, riunendo rappresentanti di diversi paesi. La discussione si è concentrata sulla libertà di navigazione in questa area strategica, con un focus particolare sulla circolazione delle navi attraverso il tratto. Durante l'incontro, i partecipanti hanno condiviso posizioni e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione delle rotte marittime in quella regione.

A Parigi la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz all'Eliseo, un tavolo dei Volenterosi per garantire la libera circolazione delle navi nello snodo mediorentale. La riunione a Parigi sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz co-presieduta da Emmanuel Macron e Keir Starmer si è appena conclusa: è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo. Presto le dichiarazioni dei quattro big dell'Europa, Macron, Starmer, Meloni e Merz. "La libertà della navigazione è qualcosa che noi abbiamo sempre supportato. Quanto è accaduto nello Stretto di Hormuz finora è stato inaccettabile". Lo ha detto la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica, rispondendo nel corso di una conferenza stampa, ad una domanda sulla riapertura di Hormuz annunciata da Teheran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni al tavolo per Hormuz: "Libertà di navigazione è questione centrale"

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