Camoranesi Anorthosis Famagosta | l’ex Juventus è il nuovo allenatore del club cipriota! Tutti i dettagli

L’ex Juventus e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Ciro Camoranesi, è il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta. Dopo aver lasciato il suo ruolo precedente, si è appena seduto in panchina del club cipriota. La decisione ha sorpreso molti, ma lui ha già iniziato a lavorare con la squadra. Ora si aspetta di vedere come si svilupperà questa avventura nel calcio di Cipro.

Camoranesi torna in panchina: l'ex Juventus è il nuovo allenatore dell'Anorthosis Famagosta. Tutti i dettagli Camoranesi torna sulla panchina. Juventus buddy Unicredit, ufficiale la partnership del club bianconero. Tutti i dettagli nel comunicato Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l'istituto finanziario.

