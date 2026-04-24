Il giocatore turco potrebbe non scendere in campo dall’inizio nel match di domenica sera contro il Milan, in programma a San Siro. Il tecnico della Juventus ha mostrato segnali di preoccupazione riguardo alla sua disponibilità. Nel frattempo, Vlahovic ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere convocato per la partita. La sfida tra le due squadre si avvicina, mentre l’attenzione resta focalizzata sulle condizioni dei giocatori chiave.

Il numero dieci turco rischia di non esserci dal primo minuto nel posticipo di domenica sera col Milan Luciano Spalletti sorride a metà a due giorni dal big match del ‘Meazza’ tra la Juventus e il Milan. Kenan Yildiz ha lavorato ancora a parte alla Continassa e la sua presenza dal 1’ contro i rossoneri è in forte dubbio. Yildiz a rischio per il Milan (Ansa) – Calciomercato.it Il numero dieci dovrebbe rientrare domani in gruppo alla vigilia della sfida, ma non è al meglio della condizione a causa dell’infiammazione al ginocchio che si porta dietro ormai da diversi mesi. Yildiz potrebbe partire dalla panchina come successo nell’ultima gara col Bologna ed entrare poi a partita in corso a San Siro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti trema per Yildiz in vista di San Siro. Si rivede Vlahovic

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