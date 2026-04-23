Nel posticipo della 34esima giornata di Serie A, Milan e Juventus si affrontano a San Siro senza la presenza di Vlahovic, assente nell’attacco dei bianconeri. La partita si presenta con molte assenze e attese, mentre la squadra di casa cerca punti fondamentali per la zona europea. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Occhi puntati sul posticipo della 34esima giornata di Serie A che vedrà lo scontro diretto tra Milan e Juventus. I bianconeri affronteranno il Milan guidato da Massimiliano Allegri a San Siro domenica 26 aprile alle 20.45. La sfida sarà fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League della Juventus e per la corsa al secondo posto. La Juventus arriva da due successi consecutivi contro Atalanta e Bologna, ma presenta un bollettino medico importante.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus, emergenza Spalletti a San Siro: attacco senza Vlahovic

Notizie correlate

Milan-Juventus, ‘scintille’ a San Siro: Allegri sfida SpallettiCi sono solamente 80 chilometri che a separare Certaldo e Livorno ma, per un lunghissimo tratto, la direzione è la stessa: se non svolti dove è nato...

Milan-Juventus: Spalletti a San Siro prova il sorpasso Championsdi Redazione JuventusNews24Il palcoscenico della 34ª giornata di Serie A si accende con una sfida che profuma di storia e di futuro: a San Siro va in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie A, chi va in Champions? Il pronostico dell'algoritmo e le percentuali per Inter, Milan, Juventus e Napoli; Juventus, come sta Kenan Yildiz? Il ginocchio preoccupa, il calendario non aiuta Spalletti; Yildiz in dubbio per Juventus-Bologna, chi può giocare al suo posto: Boga, David, Koopmeiners o Miretti? Le soluzioni di Spalletti senza il turco; Juventus, la Champions è nelle tue mani! I Bianconeri 'padroni' del destino, dopo la Roma la svolta col Milan il match-point.

Milan-Juve, la probabile formazione di Spalletti: i dubbi e l'asso nella manicaI segnali dall'ultima seduta d'allenamento alla Continassa: chi si è rivisto, chi no e come stanno Yildiz, Thuram e Holm ... tuttosport.com

Milan–Juventus, Allegri vs Spalletti: numeri e precedenti del duello tra tecnici vincentiMilan–Juventus e il confronto tra Allegri e Spalletti: numeri, precedenti e statistiche del duello tra due dei tecnici più vincenti della Serie A. tag24.it

Verso Milan-Juventus, designato l'arbitro del match: ecco chi sarà #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

MILAN-JUVENTUS 05/06 | IL SUPER GOL DI KAKÀ #RoadToMilanJuventus - facebook.com facebook