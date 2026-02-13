Yildiz, centrocampista turco della Juventus, ha svolto oggi l’allenamento con il gruppo a San Siro, dove Spalletti ha deciso di puntare sul tridente formato da lui, Di Maria e Chiesa, tutti recuperati dopo settimane di infortunio, per cercare di scardinare la difesa del Milan nel prossimo match di campionato.

La marcia di avvicinamento della Juventus verso il Derby d’Italia si conclude con una notizia che rasserena l’ambiente della Continassa: l’infermeria è quasi totalmente svuotata. Ad eccezione del lungodegente Dušan Vlahovi?, il cui rientro è fissato non prima di un mese, Luciano Spalletti potrà contare sull’intera rosa per la sfida più delicata della stagione. I recuperi di Weston McKennie e Francisco Conceição restituiscono al tecnico toscano quelle rotazioni necessarie per affrontare l’Inter con un assetto dinamico, ma gli occhi della critica e dei tifosi sono tutti per lui: Kenan Yildiz. Investito della maglia più pesante, il talento turco è chiamato a trasformare le promesse in una realtà tangibile proprio nel palcoscenico più luminoso del calcio italiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, tutto su Yildiz: a San Siro Spalletti lancia il tridente dei recuperati

Luciano Spalletti ha deciso di non parlare prima della partita con l’Inter.

Sabato sera a San Siro, il Derby d’Italia ha portato molte sorprese in campo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Duran voleva, la Juve gli ha detto no. Icardi-En-Nesyri, la verità. Rinnovo Yildiz da complimenti; Il Real si informa, poi interviene Elkann: Juve, i retroscena sul rinnovo imminente di Yildiz; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Dal mercato si passa ai rinnovi: la missione della Juventus tra campo e panchina.

Zambrotta: La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restareNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato di Inter-Juventus, specialmente. tuttomercatoweb.com

Giovani, forti e blindati. Tuttosport su Inter-Juventus: Pio-Yildiz, è Golden derbyIl quotidiano Tuttosport oggi in edicola nella propria sezione calcistica dedica ampio spazio anche al derby d'Italia, con un focus particolare su. tuttomercatoweb.com

In Rai ora la paura scorre a fiumi in vista della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina, domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Perché, dopo la disastrosa prova di Paolo Petrecca all’inaugurazione a San Siro, la conduzione del gran finale incu - facebook.com facebook

San Siro si prepara al Derby d’Italia tra #Inter e #Juventus Luciano #Spalletti ha vissuto 4 derby quando sedeva sulla panchina nerazzurra ma non ha mai trovato la vittoria Riuscirà a sfatare il tabù #Sportitalia x.com