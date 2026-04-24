La Juventus ha deciso di puntare su Bernardo Silva come obiettivo principale per il prossimo mercato estivo. La società ha già individuato il giocatore come parte della strategia di rinnovamento tecnico della squadra. Silva è considerato il principale candidato per rafforzare il centrocampo e contribuire alla nuova fase del club. La trattativa con il calciatore è ancora in fase preliminare.

La Juventus ha già scelto il volto della propria rivoluzione tecnica: Bernardo Silva è il nome in cima alla lista per il prossimo mercato estivo. Non si tratta più di una semplice suggestione, ma di una priorità concreta attorno alla quale ruota gran parte della strategia bianconera. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Silva resta il grande obiettivo Mercato JuveSpalletti fa il Mercato! OK di Elkann! 3 Colpi Top! Notizie correlate Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercatoLuciano Spalletti prolungherà il suo contratto con la Juventus almeno di una stagione. Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Le ultime indiscrezioniKessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non solo Alisson e Bernardo Silva: da Lewandowski a Kim, chi sono gli altri big nel mirino della Juve; Bernardo Silva via dal City per restare in Premier League? La suggestione tra Juve e Barcellona; Bernardo Silva, Fenerbahce e Galatasaray sfidano la Juve. Il Benfica ‘punta’ sui sentimenti…; Juventus, Bernardo Silva lascia il Manchester City: annuncio ufficiale, la strategia di Comolli. Juventus su Bernardo Silva, ma il Barcellona resta avantiLa Juventus insiste per Bernardo Silva, ma il Barcellona resta in vantaggio: il portoghese sceglie il futuro tra ambizione e famiglia. europacalcio.it Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito viraleLa Juventus si muove con decisione sul mercato estivo e ha individuato in Bernardo Silva uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Il talento del Manchester City rappresenta un pro ... tuttosport.com Time Machine Rivivi l'ultimo precedente vinto a San Siro contro la Juventus x.com Contro la Juventus il Milan punta a rompere una maledizione che dura da oltre 8 mila giorni Potrete seguire la partita anche sul canale Twitch di Crazy Calcio Show, uno spazio dove i tifosi potranno vivere il match insieme a Christian Brocchi, Gianluca Za facebook