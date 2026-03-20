Sul fronte mercato, la Juventus continua a monitorare la situazione di Kessié, centrale nel reparto mediano, considerandolo un obiettivo prioritario. Le voci di un possibile trasferimento dell’ex giocatore del Milan restano vive, con i bianconeri che valutano seriamente la possibilità di ingaggiarlo. La trattativa resta aperta e tra le parti si susseguono incontri e contatti ufficiali.

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© Calcionews24.com - Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Le ultime indiscrezioni

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