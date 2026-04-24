Juventus si continua a lavorare per portare Alisson a Torino

In casa Juventus si lavora per portare in rosa il portiere brasiliano in uscita dal Liverpool. La società sta seguendo da vicino la situazione contrattuale e valutando i passaggi necessari per portare Alisson Becker a Torino. La trattativa, al momento, è in fase di approfondimento e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Alisson è il sogno per la porta. In casa Juventus, il sogno proibito per rinforzare la porta ha il volto di Alisson Becker, portiere brasiliano in uscita dal Liverpool. Il portiere brasiliano avrebbe già dato un “sì” verbale alla proposta bianconera, spinto dalla voglia L'articolo Juventus, si continua a lavorare per portare Alisson a Torino proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si continua a lavorare per portare Alisson a Torino Notizie correlate Juventus, si continua a lavorare su Bernardo SilvaIl Focus su Bernardo Silva Mirko Di Natale ha approfondito la trattativa per Bernardo Silva, obbiettivo numero uno per il centrocampo in uscita a... Alisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile approdo del brasiliano a Torino. Ecco di cosa si trattadi Angelo CiarlettaAlisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile arrivo del portiere del Liverpool in bianconero. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus - Bologna (2-0) Serie A 2025; La Juventus non sbaglia: batte 2-0 il Bologna e si porta a -3 da Napoli e Milan; Juve, di chi parlava Comolli? Ecco svelata la lista dei calciatori contattati. Intanto Yildiz...; Come sta Yildiz: gioca titolare Milan-Juventus oppure va in panchina? Le ultime sulle sue condizioni. Juventus, si insiste per Senensi: ma l’entourage vuole di più, 3 milioni non bastanoLa Juventus continua a guardarsi intorno in vista della prossima stagione e uno dei nomi che resta con forza sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi. Il difensore argentino viene ... it.blastingnews.com Juventus, come sta Kenan Yildiz? Le sue condizioni verso la sfida contro il MilanLo staff medico della Juventus continua a monitorare le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero contro il Bologna è entrato nella parte finale del match, proprio per gestire il problema al ... 90min.com #Juventus Twinning Project I dettagli dell’iniziativa - facebook.com facebook ` ’ #sportitalia #juventus #locatelli x.com