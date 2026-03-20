Juventus si continua a lavorare su Bernardo Silva

Da ilprimatonazionale.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus prosegue le trattative per Bernardo Silva, centrocampista in uscita dal Manchester City. Mirko Di Natale ha analizzato i dettagli della trattativa, che vede il calciatore come obiettivo principale per rafforzare il reparto centrale. La società sportiva continua a lavorare per portare avanti l’affare, senza confermare ancora l’accordo definitivo. La situazione rimane in evoluzione e non si hanno ulteriori conferme ufficiali.

Il Focus su Bernardo Silva Mirko Di Natale ha approfondito la trattativa per Bernardo Silva, obbiettivo numero uno per il centrocampo in uscita a zero dal City.  Le parole di Di Natale. “ La #Juventus sta lavorando su #BernardoSilva dallo scorso autunno. I primi contatti a novembre, poi il nuovo approccio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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