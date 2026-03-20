Juventus si continua a lavorare su Bernardo Silva

La Juventus prosegue le trattative per Bernardo Silva, centrocampista in uscita dal Manchester City. Mirko Di Natale ha analizzato i dettagli della trattativa, che vede il calciatore come obiettivo principale per rafforzare il reparto centrale. La società sportiva continua a lavorare per portare avanti l’affare, senza confermare ancora l’accordo definitivo. La situazione rimane in evoluzione e non si hanno ulteriori conferme ufficiali.

Il Focus su Bernardo Silva Mirko Di Natale ha approfondito la trattativa per Bernardo Silva, obbiettivo numero uno per il centrocampo in uscita a zero dal City. Le parole di Di Natale. “ La #Juventus sta lavorando su #BernardoSilva dallo scorso autunno. I primi contatti a novembre, poi il nuovo approccio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si continua a lavorare su Bernardo Silva Articoli correlati Juventus: riflettori su Bernardo SilvaLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Bernardo Sil va, il regista portoghese del Manchester City in... Juventus: si continua a lavorare su due fronti caldiLa Juventus non intende fermarsi sul mercato di gennaio e continua a lavorare su due fronti caldi per rinforzare il centrocampo: Davide Frattesi e... Una selezione di notizie su Bernardo Silva Temi più discussi: Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Juventus, Conceiçao: Champions? Noi più forti di Roma e Como; Juve, sogno Bernardo Silva: Conceiçao chiama il connazionale a Torino. Da Senesi a Bernardo Silva e Celik: la Juve prepara cinque colpi a zero in estateLa Juventus guarda alla lista dei prossimi parametro zero con particolare attenzione. Mai come in quest'estate ci sono profili molto interessanti in scadenza, in tutte le zone del campo. Luciano Spall ... corrieredellosport.it Juventus, Comolli si trasforma in Marotta: da Bernardo Silva a Goretzka, comincia la caccia al parametro zeroCalciomercato Juventus, Comolli si trasforma in Marotta: da Bernardo Silva a Goretska, comincia la caccia al parametro zero ... sport.virgilio.it La Juventus tenta il grande colpo: Bernardo Silva resta uno degli obiettivi della dirigenza della Continassa per la prossima stagione La stella portoghese saluterà il Manchester City al termine della stagione e l'ultima in Champions League alla corte di Pe - facebook.com facebook #BernardoSilva #Juve Offerta della dirigenza bianconera x.com