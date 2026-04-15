Alisson Juventus arrivano indizi importanti sul possibile approdo del brasiliano a Torino Ecco di cosa si tratta

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile trasferimento del portiere brasiliano dal Liverpool alla Juventus. Alcune indiscrezioni indicano che ci sarebbero incontri tra le parti interessate e valutazioni in corso sul futuro del calciatore. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma l'attenzione si concentra sui segnali che potrebbero portare a un cambiamento di maglia. La situazione resta in evoluzione e aspetta sviluppi futuri.

di Angelo Ciarletta Alisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile arrivo del portiere del Liverpool in bianconero. Ecco di cosa si tratta. La Juve accende i riflettori su Alisson Becker. Secondo quanto riportato da Andersinho Marques su X, l’interesse dei bianconeri per l’estremo difensore brasiliano sarebbe concreto. MERCATO JUVE LIVE Il giornalista ha diffuso alcuni indizi criptici suggerendo l’esistenza di contatti telefonici e quotazioni in netto rialzo per il passaggio del calciatore in maglia bianconera. “Se sono rose fioriranno” è il commento finale che accompagna l’indiscrezione, lasciando presagire una trattativa in fase embrionale ma potenzialmente esplosiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile approdo del brasiliano a Torino. Ecco di cosa si tratta Notizie correlate Alisson Juve, il brasiliano è l’occasione di mercato per la porta. Tutti gli aggiornamenti sul suo possibile approdo a Torinodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, il portiere brasiliano è l’occasione di mercato per l’estate. Ugarte Juventus, ci sono due ostacoli importanti nella trattativa. Ecco di cosa si trattadi Angelo CiarlettaUgarte Juventus, ci sono due ostacoli importanti nella trattativa per il centrocampista uruguaiano. Aggiornamenti e dibattiti Andersinho Marques su Allison alla Juventus: Se son rose…In queste settimane si parla molto di un possibile interesse della Juventus per Alisson Becker. Andersinho Marques, tramite X, ha parlato proprio di questo apprezzamento dei bianconeri per il portiere ... tuttojuve.com Gazzetta | Juventus, Alisson ha detto sì: prima offerta e contratto triennaleAlisson apre alla Juventus. L'attuale portiere del Liverpool, come confermato dai colleghi della Gazzetta dello ... fantamaster.it