Juventus Next Gen Ternana streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie C Tutti i dettagli

È disponibile la trasmissione in diretta della partita di Serie C tra Juventus Next Gen e Ternana, valida per il recupero della 34ª giornata della stagione 202526. La gara sarà visibile sia in streaming che in diretta TV, secondo le modalità di trasmissione previste dal circuito ufficiale. La partita rappresenta un recupero di un turno del campionato di terza divisione calcistica.

Juventus Next Gen Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie C, valida per il recupero della 34ª giornata 202526. Cresce l’attesa per un crocevia fondamentale della stagione bianconera. Nella giornata di mercoledì 8 aprile la Juventus Next Gen scende in campo al Moccagatta contro la Ternana. Una sfida di grande fascino e di vitale importanza per gli equilibri della classifica in chiave playoff, valida per il recupero della 34ª giornata del campionato. I bianconeri sono chiamati a offrire una prestazione di assoluta maturità contro un avversario storicamente ostico e ben organizzato.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus Next Gen-Ternana: sono 21 i convocati di FazioSono appena 21 i convocati da Lito Fazio per il recupero della sfida contro la Juventus Next Gen in programma domani alle 14:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. ternananews.it

I convocati di Mister Fazio per la partita Juventus Next Gen-Ternana di domani. - facebook.com facebook

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