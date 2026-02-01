Juventus Next Gen saluta Okoro | il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B Tutti i dettagli

La Juventus Next Gen annuncia l’addio di Okoro, che lascia il settore giovanile per trasferirsi alla Juve Stabia in Serie B. Il giocatore ha deciso di cambiare strada, cercando spazio in una categoria superiore. La società bianconera ringrazia Okoro per il suo impegno e gli augura buona fortuna per il nuovo percorso.

Juventus Next Gen, Okoro saluta i bianconeri per trasferirsi alla Juve Stabia. L'attaccante era arrivato in estate con la formula del prestito dal Venezia. Il calciomercato invernale non coinvolge solo la prima squadra, ma vede grandi manovre anche per la Next Gen, dove la dirigenza sta rimodellando la rosa a disposizione di Massimo Brambilla. In queste ultime ore di trattative, il nome più caldo in uscita è quello di un giovane talento offensivo che si appresta a compiere un importante salto di categoria. La Juventus Next Gen si appresta a salutare Alvin Okoro, l'attaccante che ha vestito la maglia bianconera in questa prima parte di campionato.

