Juventus | progetto accelerato

La Juventus ha deciso di accelerare i tempi per riorganizzare la rosa e rafforzare la squadra. La società punta a mettere insieme rapidamente un gruppo competitivo, con l’obiettivo di tornare a lottare ai massimi livelli sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee. La volontà di intervenire tempestivamente si traduce in operazioni di mercato e cambiamenti strategici già avviati.

La Juventus non vuole più aspettare. Il futuro bianconero prende forma con un’idea precisa: costruire in tempi rapidi una squadra competitiva, capace di tornare protagonista sia in Italia che in Europa. Al centro del progetto c’è Luciano Spalletti, confermato fino al 2028 e sempre più influente nelle scelte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: progetto accelerato Two Step Plan Spurs Contact Tudor for Interim Role as Pochettino Looming Notizie correlate Leggi anche: "Soldi per la piscina comunale. Abbiamo accelerato i lavori" Leggi anche: Ice a fianco del settore. Zoppas: creiamo occasioni: "L’export va accelerato" Aggiornamenti e dibattiti Juventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeriJuventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeri La Juventus accelera sul mercato e tiene viva la pista che porta a Bernardo Silva. tuttojuve.com Vaciago: 'La Juve è intenzionata ad accelerare il processo di competitività della squadra'Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago è stato ospite ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando del progetto futuro del club bianconero ha detto: Comolli nell'ultima intervista h ... it.blastingnews.com