Juventus | progetto accelerato

Da ilprimatonazionale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso di accelerare i tempi per riorganizzare la rosa e rafforzare la squadra. La società punta a mettere insieme rapidamente un gruppo competitivo, con l’obiettivo di tornare a lottare ai massimi livelli sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee. La volontà di intervenire tempestivamente si traduce in operazioni di mercato e cambiamenti strategici già avviati.

La Juventus non vuole più aspettare. Il futuro bianconero prende forma con un’idea precisa: costruire in tempi rapidi una squadra competitiva, capace di tornare protagonista sia in Italia che in Europa. Al centro del progetto c’è Luciano Spalletti, confermato fino al 2028 e sempre più influente nelle scelte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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