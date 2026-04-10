Un rappresentante dell’industria del settore ha sottolineato come il vino sia uno dei principali prodotti esportati dall’Italia, distinguendosi a livello globale sia per la quantità che per il valore commerciale. Ha aggiunto che l’obiettivo è aumentare le opportunità di esportazione, evidenziando la volontà di accelerare questa direzione. L’intervento si inserisce in un contesto di sostegno alle imprese e alle attività produttive del comparto.

"Il vino è uno dei prodotti di riferimento dell’ export italiano. Siamo un player importantissimo a livello mondiale, non solo per i volumi ma anche per il valore del prodotto". Matteo Zoppas è il presidente dell’ Agenzia Ice -Italian Trade Agency, l’ente governativo che promuovere l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese italiane all’estero. Dalla Cina agli Stati Uniti, passando per la Russia, il Medio Oriente e l’Asia, con circa 90 uffici dislocati. Nello scenario attuale, fatto di conflitti, dazi, crisi energetiche e inflazione, "non dobbiamo abbandonarci all’allarmismo. Gli imprenditori italiani, lo abbiamo visto con il Covid e con l’aumento dei costi dell’energia, hanno una capacità di resilienza incredibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ice a fianco del settore. Zoppas: creiamo occasioni: "L’export va accelerato"

Zoppas (Ice): "L'export italiano regge. L'auspicio è che la Corte Suprema giudichi i dazi illegittimi"“E’ l'auspicio di tutti gli imprenditori italiani che la Corte Suprema americana giudichi illegittimi i dazi americani” dice al Foglio Matteo Zoppas,...

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