soldi per la piscina comunale abbiamo accelerato i lavori

La giunta comunale ha stanziato 280.000 euro per la manutenzione straordinaria della piscina comunale, fondi che saranno formalmente approvati con il bilancio di previsione entro fine febbraio. I consiglieri Pietro Bertolaccini, Nicola Morelli, Pietro Cima e Marzia Lucchesi hanno seguito da vicino la vicenda. "Questo stanziamento – dicono i consiglieri di minoranza – dimostra che l’ opposizione può avere un ruolo attivo e costruttivo nella gestione dei servizi pubblici. Si auspica che i fondi vengano destinati a risolvere problemi concreti, più volte segnalati: infiltrazioni d’acqua nella copertura dei locali tecnici, pavimentazione delle docce irregolare, che rappresenta un rischio per la sicurezza, degrado dei muri esterni degli spogliatoi e riattivazione dei locali tecnici inattivi da quasi due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

