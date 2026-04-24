juventus pogba juve di conte era una squadra pazzesca

Paul Pogba ha recentemente ricordato con entusiasmo la sua esperienza alla Juventus, definendola una squadra “pazzesca”. Ha anche menzionato un incontro segreto con l’ex allenatore, Antonio Conte. Il giocatore francese ha condiviso le sue impressioni su quel periodo, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. Le sue dichiarazioni hanno riacceso l’attenzione sui successi e sui ricordi legati ai suoi anni in bianconero.

Nostalgia Pogba: “La mia Juventus era pazzesca. Conte? Lo incontrai in segreto”. Paul Pogba torna a far parlare di sé e lo fa con un tuffo nel passato, riaprendo il libro dei ricordi legato alla sua parentesi più gloriosa: quella con la maglia della Juventus. Nell’intervista rilasciata al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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