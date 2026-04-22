Pogba torna a parlare della Juve | Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco Mi ricordo che durante la finale di Champions…

Paul Pogba ha recentemente commentato il suo passato alla Juventus, descrivendo lo spogliatoio come un ambiente “pazzesco”. Ha ricordato in particolare un episodio legato alla finale di Champions League, senza però entrare nei dettagli. Il calciatore ha quindi rivissuto alcuni momenti della sua esperienza con il club, sottolineando la natura particolare di quegli anni. Le sue parole rievocano un periodo di successi e intensi ricordi legati alla squadra.

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