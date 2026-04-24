Juventus Pavlovic Vlahovic top player e mio grande amico

Il difensore del Milan ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, definendolo un “top player” e un suo grande amico. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute del ruolo del giocatore nel campionato italiano. Pavlovic ha espresso apprezzamenti nei confronti del connazionale, sottolineando la sua presenza in campo e il rapporto personale che li lega. Nessuna altra informazione o commento è stato rilasciato sulla questione.

Pavlovic sfida la Juventus. Il difensore del Milan ha elogiato l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, esprimendo un opinione positiva sul connazionale. Nonostante il rispetto per l’avversario, Pavlovic ha chiarito subito che la squadra di Spalletti non incute timore reverenziale. Pur riconoscendo la forza del gruppo bianconero che, sotto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pavlovic “Vlahovic top player e mio grande amico” Notizie correlate Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni. Ecco come Allegri mi ha migliorato»Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Calciomercato, non solo Vlahovic tra Milan e Juventus: altri due top player contesiMilan e Juventus, infatti, si contendono un posto in zona Champions in campionato, lo scontro diretto della prossima domenica 26 aprile e,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, Pavlovic: Non abbiamo paura della Juventus. Vlahovic top; Il Milan si insinua nel rinnovo tra Dusan Vlahovic e la Juventus, la pressione sottile oltre la stima di Pavlovic; Milan-Juventus, Pavlovic: Il mio amico Vlahovic è il numero 1 se sta bene, con lui in rossonero…; Milan, Pavlovic: Allegri numero uno. Vlahovic? Il miglior attaccante del campionato. Il Milan si insinua nel rinnovo tra Dusan Vlahovic e la Juventus, la pressione sottile oltre la stima di PavlovicDusan Vlahovic in attesa di rinnovo con la Juventus, irrompe l'affermazione di Pavlovic che lo invita al Milan già interessato all'attaccante bianconero ... sport.virgilio.it Vlahovic al Milan, pista riaccesa: l’assist arriva da Pavlovic!Vlahovic al Milan - In questi ultimi giorni si è tornato a parlare molto del possibile passaggio di Vlahovic dalla Juventus ... fantamaster.it La Juventus è già attiva sul mercato: vi spieghiamo le situazioni di Alisson e Bernardo Silva (1/3) x.com Massimiliano Maddaloni, collaboratore della Cina di Marcello Lippi, questa mattina a Tuttosport ha parlato dell’accostamento di Kim l’ex difensore del Napoli, oggi al Bayern Monaco, alla Juventus Secondo voi sarebbe un buon rinforzo per Madama - facebook.com facebook