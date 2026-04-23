Pavlovic svela | Vlahovic un mio grande amico ci scriviamo tutti i giorni Ecco come Allegri mi ha migliorato

Il calciatore Pavlovic ha dichiarato di avere un rapporto molto stretto con Vlahovic, con cui scambia messaggi quotidianamente. Nel corso di un’intervista, ha anche spiegato come l’allenatore abbia contribuito alla sua crescita professionale, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in squadra. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche all’interno del gruppo e sull’influenza dell’allenatore sul miglioramento individuale dei giocatori.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Ranieri Gasperini, parla Sabatini: «È una vicenda così grottesca.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni. Ecco come Allegri mi ha migliorato» Notizie correlate Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Milan, Pavlovic si racconta: “Siamo cresciuti tutti con Allegri. Vlahovic? E’ il numero uno”Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic si è raccontato in una lunghissima chiacchierata. Altri aggiornamenti Si parla di: Milan, le parole di Pavlovic: In cosa Allegri ci ha migliorato. Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni. Ecco come Allegri mi ha migliorato». Le parole del difensore del MilanIl difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in avvicinamento alla sfida di campionato contro la Juventus del suo amico e connazionale Dusan Vlahovic. calcionews24.com Pagina 3 | Pavlovic: Allegri numero uno, Vlahovic ogni giorno. La Juve non fa paura. Al Milan mi arrabbio con…L’intervista esclusiva al difensore del Milan: Per arrivare in Champions c’è ancora da lottare. Max ha migliorato tutti, con lui in campo siamo un blocco ... tuttosport.com