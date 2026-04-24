Juventus Maifredi David fa giocare bene la Juventus non è banale

Gigi Maifredi ha commentato la partita tra Juventus e Bologna, concentrandosi sulla prestazione di Jonathan David. Durante un'intervista a Rai Radio 1, l'ex allenatore ha osservato come David abbia contribuito in modo efficace alla manovra della squadra. La sua analisi si è focalizzata sulla qualità del suo gioco e sul ruolo che ha svolto nel match, senza esprimere giudizi su altri aspetti o sulle squadre coinvolte.

Gigi Maifredi ha analizzato la prestazione di Jonathan David nella sfida tra Juventus e Bologna a Rai Radio 1. L’analisi del match: entusiasmo Juve contro depressione Bologna. Il recente scontro allo Stadium, terminato 2-0 per i bianconeri, è stato per Gigi Maifredi lo specchio fedele del momento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Maifredi “David fa giocare bene la Juventus, non è banale” GUARDO LA JUVENTUS 15' MAIFREDI INNOMINABILE SONO IL NUMERO 1 Notizie correlate Leggi anche: Mauro dice stop: «David non può più giocare nella Juventus» Juventus, David fa doppietta in nazionaleJonathan David: doppietta su rigore con il Canada, ma il dubbio resta Jonathan David ha appena realizzato una doppietta con la nazionale canadese... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maifredi: Ora Spalletti può arrivare anche secondo, Bologna depresso; Juve e quel dettaglio passato inosservato (contro il Bologna). Intanto un ex la incorona: Può arrivare seconda...; Maifredi: Juve troppo forte per il Bologna. David? E' un ottimo giocatore, ma non un ariete. Maifredi: Juve troppo forte per il Bologna. David? E' un ottimo giocatore, ma non un arieteIntervenuto a Radio Anch'io lo Sport, Gigi Maifredi, ex allenatore, tra le altre, della Juventus, analizza il match di campionato di ieri sera vinto dai bianconeri contro ... tuttojuve.com David mai banale. La Juve ha una stima in se stessa tremendaIl commento dell'ex tecnico bianconero Maifredi sul momento della Vecchia Signora. E sulla crisi della Nazionale: Nuovo ct? Conte o Allegri sarebbero perfetti ... tuttosport.com Massimiliano Maddaloni, collaboratore della Cina di Marcello Lippi, questa mattina a Tuttosport ha parlato dell’accostamento di Kim l’ex difensore del Napoli, oggi al Bayern Monaco, alla Juventus Secondo voi sarebbe un buon rinforzo per Madama - facebook.com facebook Tomori e il mancato passaggio alla Juventus del 2025: "C'erano voci, non ho mai approfondito l'argomento" x.com