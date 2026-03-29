juventus david fa doppietta in nazionale

Durante una partita internazionale, un attaccante ha segnato due volte, entrambe su rigore, contribuendo al pareggio tra Canada e Islanda. La sfida si è conclusa con un risultato di 2-2, lasciando in sospeso alcune valutazioni sulla prestazione dell’attaccante. La partita si è disputata recentemente, coinvolgendo le nazionali di entrambe le nazioni.

Jonathan David: doppietta su rigore con il Canada, ma il dubbio resta Jonathan David ha appena realizzato una doppietta con la nazionale canadese contro l’Islanda nel match terminato 2-2 tra Canada e Islanda. Entrambi i gol sono arrivati dal dischetto.Molti potrebbero obiettare che contro l’Islanda segnare su rigore è alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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